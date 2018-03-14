مقتل عشرة على الاقل في هجمات لطالبان في إقليمين أفغانيين

كابول - (د ب أ):

ذكر مسؤولون اليوم الاربعاء أن عشرة على الاقل من أفراد قوات الامن الافغانية قتلوا وأصيب عدد آخر في هجمات لطالبان في إقليم هلمند جنوب أفغانستان وإقليم فرح غرب أفغانستان.

وبالاضافة إلى ذلك، قتل 15 مهاجما على الاقل من طالبان في الهجوم الذي وقع بإقليم فرح، طبقا لما ذكره رئيس المجلس الاقليمي، فريد أحمد باختاوار.

وذكر عمر زواك، أحد المتحدثين باسم حاكم الاقليم لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن اثنين على الاقل من رجال الشرطة الحدودية قتلا وأصيب آخر، بعد انفجار سيارة ملغومة في نقطة تفتيش بمنطقة ناد علي بإقليم هلمند صباح اليوم الاربعاء.

ومن المعروف أن المتحدثين باسم الحكومة يقللوا من عدد أرقام الضحايا. وذكرت قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية وهي إحدى القنوات الاخبارية التلفزيونية الكبرى أن ستة على الاقل من رجال الشرطة الحدودية قتلوا في الهجوم، طبقا لما ذكره مصدر لم يكشف عنه.

وإقليم هلمند واحد من أكثر الاقاليم المضطربة في أفغانستان، حيث أن 80 بالمئة على الاقل من أراضيه يخضع لسيطرة عناصر طالبان.

وفي الهجوم الذي وقع في إقليم فرح صباح اليوم الاربعاء، قتل ثمانية على الاقل من قوات الامن الافغانية وأصيب آخرون، طبقا لما ذكره ثلاثة من أعضاء المجلس الاقليمي.

واستهدف الهجوم قاعدة على ضواحي عاصمة إقليم فرح، طبقا لما ذكره باختاوار.

وتحدث اثنان آخران من المجلس الاقليمي، هما جول أحمد فكري وجميلة أميني عن ثمانية من أفراد قوات الامن الافغانية، الذين قتلوا في الهجوم الذي بدأ حوالي الساعة الثانية صباحا (2130 بتوقيت جرينتش) واستمر ثلاث ساعات.

وإقليم فرح واحد من أكثر الاقاليم التي يحتدم فيها القتال في أفغانستان.