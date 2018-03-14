يلدريم عن إقالة تيلرسون: العلاقات التركية الأمريكية ليست مرتبطة بأشخاص

أنقرة (د ب أ)

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الأربعاء إن العلاقات القائمة بين بلاده والولايات المتحدة ليست مرتبطة بأشخاص ولا آرائهم الشخصية.

ونقلت وسائل إعلام تركية عنه القول، بشأن كيفية تأثر العلاقات بين البلدين بعد إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، :"موقف تركيا واضح. وليس مهما جدا لنا كيف يفكر الوزير الأمريكي الجديد تجاه تركيا".

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجانبان الأمريكي والتركي من بناء علاقات سليمة خلال الفترة المقبلة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إقالة تيلرسون، وتعيين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو خلفا له.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت وجود خلافات بين تركيا والولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالتعامل الأمريكي مع المسلحين الأكراد في سوريا.