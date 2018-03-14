حياة آخر وحيد قرن أبيض في كينيا معرضة للخطر

كينيا -(أ ش أ):

أعرب "أول بيجيتا" مدير المحمية البرية الإفريقية عن قلقه الشديد والذى تقاسمه مع مدير المنظمة غير الحكومية لحماية الحياة البرية في كينيا لمرض آخر حيوان وحيد القرن الأبيض "45 عاما"، لتعرضه لانتكاسة صحية والتهابات خطيرة تحتاج لوقت طويل من العلاج.

وأكد عضو بالجمعية الدولية للمحافظة على الطبيعة، أن وحيد القرن الأبيض غير قادر على الإنجاب بسبب سنه، أملا في شفائه للحفاظ على هذه النوعية النادرة من وحيد القرن.