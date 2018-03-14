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الحكم بسجن نائب الرئيس الإيراني السابق لإدانته بالفساد

12:21 ص الأربعاء 14 مارس 2018
الحكم بسجن نائب الرئيس الإيراني السابق لإدانته بالفساد

نائب الرئيس الايراني السابق حميد بقائى

طهران (د ب أ)

ذكرت وسائل اعلام محلية إيرانية، أن حكما صدر بحق نائب الرئيس الايراني السابق حميد بقائى بالسجن 15 عامًا، لإدانته بالفساد، ونقل إلى سجن ايوين سيء السمعة في طهران الثلاثاء، ليبدأ تنفيذ فترة محكوميته.

كما تضمن الحكم تغريم بقائى حوالى 9.9 مليون دولار ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وأدين بقائى ، الذي تولى منصبه في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ، بإساءة استخدام منصبه والفساد والاختلاس. من المتوقع أن يكشف القضاء عن مزيد من التفاصيل حول قضيته خلال الأسبوع الحالى .

وذكرت أنباء أنه بدأ بالفعل إضرابا عن الطعام بالسجن، احتجاجًا على الحكم عليه.

طهران حميد بقائى محمود أحمدي نجاد

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