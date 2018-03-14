الديمقراطيون يتطلعون إلى الفوز بمقعد الجمهوريين في انتخابات بنسلفانيا

نيويورك (د ب أ)

توجه الناخبون في ولاية بنسلفانيا إلى صناديق الاقتراع في انتخابات خاصة يوم الثلاثاء، حيث يأمل الديمقراطيون في استعادة المقعد من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب.

ويواجه المرشح الديمقراطي كونور لام منافسه الجمهوري ريك ساكوني، بعد استقالة عضو الكونجرس الجمهوري السابق تيم ميرفي في أكتوبر.

وستكون هزيمة ساكوني ضربة محرجة لإدارة ترامب، نظرا لأن الدائرة كانت معقلاً جمهورياً لفترة طويلة، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت منافسة شديدة.

وفاز ترامب في الدائرة بنسبة 20 نقطة مئوية في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وتأكيدا على المخاطر التي يواجهها الجمهوريون، قامت مجموعات تابعة للحزب بضخ أكثر من 10 ملايين دولار في الولاية لدعم ساكوني. وقد أنفقت الجماعات الليبرالية من خارج الولاية حوالي 8ر1 مليون دولار، وفقاً لمركز أبحاث غير حزبي.

ويأمل الديمقراطيون في إقصاء الجمهوريين ويرون النتيجة مؤشرا على فرصهم في استعادة سيطرتهم على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي المقبلة في نوفمبر.