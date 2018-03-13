الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع شرقي صنعاء

صنعاء (د ب أ)

أعلن الجيش اليمني، أن قواته الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي سيطرت اليوم الثلاثاء، على مواقع عسكرية جديدة شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك أسفرت عن مقتل 26 حوثيًا.

وقال العقيد عبد الله الشندقي المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني، في بيان صحفي، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "الجيش الوطني حقق اليوم تقدمًا ميدانيًا كبيرًا، وقام بتحرير سلسلة جبال رياعين وجبال الأدمغ، في مديرية نهم (40 كم شرقي صنعاء)".

وأضاف أن المعارك "أسفرت عن مقتل أكثر من 26 من مليشيات الحوثي وعشرات الجرحى، مع تدمير ثلاثة دوريات عسكرية ومدرعتين وعدد من العيارات النارية".

وتابع "لا تزال المعارك مستمرة حتى مساء اليوم، وسط فرار وتراجع كبير لمليشيات الحوثي وتقدم أفراد الجيش الوطني".

ومنذ أكثر من عامين، تخوض قوات الجيش اليمني، مدعومة بمقاتلين من المقاومة الشعبية وطيران التحالف، معارك عنيفة ضد الحوثيين، في مديرية نهم، واستطاعت السيطرة على عدة مناطق في هذه المديرية الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، والتي تبلغ مساحتها 1800 كيلو متر مربع.