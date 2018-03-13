نيكاراجوا تعوض كوستاريكا بـ 400 ألف دولار لاحتلال أراضيها

سان خوسيه (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية في كوستاريكا اليوم الثلاثاء إن نيكاراجوا دفعت تعويضات لكوستاريكا قيمتها حوالي 400 ألف دولار لغزوها أراضي في كوستاريكا لإقامة قاعدة عسكرية.

وكانت محكمة العدل الدولية، أمرت نيكاراجوا في فبراير الماضي بإزالة القاعدة التي أنشأتها في منطقة ساحلية متنازع عليها، قائلة إنها انتهكت أراضي كوستاريكا.

كما أمرت المحكمة ومقرها لاهاي نيكاراجوا بدفع 378890 دولارًا كتعويض عن تكاليف الدفاع وإصلاح الأضرار البيئية في أعقاب الاحتلال في عام 2010.

وكانت كوستاريكا قد طالبت في البداية بتعويضات قيمتها 7ر6 مليون دولار.

وقالت كوستاريكا إن نيكاراجوا امتثلت الآن لأمر المحكمة. ونقل بيان عن وزير الخارجية مانويل جونزاليس قوله "إن مثل هذه الأعمال تسهم في جعل الدولتين قادرتين تدريجيا على بناء علاقات أفضل".

وحددت محكمة العدل الدولية الحدود البحرية النهائية بين البلدين في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وحدود برية صغيرة في مناطق المستنقعات المتنازع عليها.