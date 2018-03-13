مجلس التعاون الخليجي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني

الرياض - (أ ش أ)

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع، اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة، واستهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ما أسفر عن إصابة عدد من المرافقين بجروح بليغة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الزياني وصف الحادث بالعمل الإجرامي الجبان الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة، معبرًا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

ووقع انفجار، في وقت سابق اليوم، استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة، بعد وصولهما إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.