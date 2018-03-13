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رئيسي الأركان الروسي والأمريكي يبحثان الوضع في الغوطة الشرقية

10:33 م الثلاثاء 13 مارس 2018
رئيسي الأركان الروسي والأمريكي يبحثان الوضع في الغوطة الشرقية

الغوطة الشرقية

موسكو - (أ ش أ)

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا كان محور مكالمة هاتفية بين رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى الوزارة قولها في بيان "في يوم 13 مارس 2018 أجري اتصال هاتفي بين رئيس الأركان العامة الروسية نائب وزير الدفاع فاليري جيراسيموف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد بناء على مبادرة من الجانب الروسي".

وأضاف البيان "أن الاتصال ركز على الوضع في سوريا والغوطة الشرقية".

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وزارة الدفاع الروسية الغوطة الشرقية فاليري جيراسيموف جوزيف دانفورد

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