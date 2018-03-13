الإندبندنت: تركيا والأسد يمارسان عمليات تطهير عرقي في عفرين والغوطة الشرقية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في مقال للمحرر الشؤون العسكرية باتريك كوبيرن، إن تداعيات الحصار المفروض على كل من مدينة عفرين والغوطة الشرقية في سوريا يؤثر على التغيير الديموجرافي والتهجير القسري للسكان الأصليين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى مقطع فيديو نشره الجيش السوري، الذي يهدد السكان الأكراد في شمال سوريا بمذبحة مالم يغيروا عقائدهم الدينية، مضيفة أن تنظيم داعش الإرهابي تبنى نفس الأفكار، التي تعتمد على القتل الجماعي للأقليات الطائفية والعرقية في كل من سوريا والعراق.

يذكر أن الجيشين التركي و"السوري الحر المعارض" أطلقا عملية عسكرية في 20 يناير الماضي باسم "غصن الزيتون" مستهدفة عفرين الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه).

وأعلنت القيادة التركية أن هدفها من الهجوم هو طرد قوات حماية الشعب الكردي من منطقة الحدود مع تركيا. وترى أنقرة في هذه القوات ذراعا سورية لحزب العمال الكردستاني المحظور، ومن ثم تراها منظمة إرهابية.

ونقل التقرير عن رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، قوله إن الفيديو حقيقي بنسبة 100 في المائة، مضيفًا أنه قلق للغاية بشأن مصير بعض القرى اليزيدية في عفرين التي استولت عليها القوات التركية المتقدمة.

كما أعرب عبد الرحمن عن قلقه من أن الاهتمام الدولي يتركز بالكامل على هجوم الجيش السوري على الغوطة الشرقية و"لا أحد يتحدث عن" الذبح المحتمل للأكراد والأقليات الأخرى في عفرين.

ويقول إن الحالتين متشابهتين لأن "قوات الرئيس بشار الأسد استحوذت على 60 في المائة من الغوطة، والقوات التركية استولت على 60 في المائة من عفرين".

كما أضاف أن ما يصل إلى مليون كردي يقبعون تحت التهديد والحصار، لافتًا إلى أنه أصبح من الصعب للغاية بالنسبة لهم الهروب من عفرين لأن نقاط التفتيش الحكومية السورية على الطريق الوحيد المؤدي إلى الجنوب إلى حلب "يطالبون رشاوى تصل إلى 4 آلاف دولار لكل عائلة للسماح للناس بالمرور".

وأكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك أدلة متزايدة مستمدة من مقاطع فيديو التقطها أفراد ميليشيات يدعون أنهم أعضاء في الجيش السوري الحر بأن الوحدات التي تتقدم قبل القوات التركية النظامية هي جهادية متطرفة.

ولفت التقرير إلى مقابلات سابقة مع منشقين من تنظيم داعش الإرهابي، قالوا فيها إن العديد من رفاقه السابقين قد جندهم الجيش التركي وأعيد تدريبهم، مضيفين أن المجندين تلقوا تعليمات من المتدربين الأتراك بعدم استخدام تكتيكاتهم التقليدية، مثل استخدام السيارات المفخخة على نطاق واسع، لأن ذلك من شأنه جعلهم إرهابيين.

وبحسب التقرير، قال مراقب كردي في العراق إنه يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي زعم أن الأغلبية في عفرين ليست كردية، "سيحضر التركمان وغيرهم ليحلوا محل السكان الأكراد".

وبشأن الأوضاع في الغوطة الشرقية، ذكرت الصحيفة البريطانية أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين عفرين والغوطة الشرقية، على الرغم من أن عدد المحاصرين في عفرين قد يكون أكبر، ولذا يقول هيثم بكار، الصحفي المعارض الذي يعيش هناك، وهو يتحدث في الوقت الذي بدأ فيه هجوم الجيش السوري الحالي "لن أغادر الغوطة أبداً".

واستكمل: "لقد عشنا هنا منذ مئات الآلاف من السنين، هنا يعيش أجدادنا، هنا بيوتنا ومقابرنا، لقد ولدنا هنا وسنموت هنا، أرواحنا وجذورنا هنا".

وأوضح بكار أن معظم الناس في الغوطة الشرقية مقتنعون بأن رحيلهم هو جزء من خطة حكومية أوسع لإجراء تغييرات ديمغرافية جذرية حيث سيتم منح ممتلكاتهم للآخرين. ويضيف أنه حتى لو نجا الناس من الرحلة الخطرة خارج المنطقة، فإنهم لا يريدون "مشاهدة الأخبار التلفزيونية والاطلاع على غرباء يعيشون في منازلنا".

تجدر الإشارة إلى أن المئات لقوا حتفهم خلال الأيام الماضية جراء القصف الذي تشنه القوات الحكومية السورية على منطقة الغوطة المحاصرة والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وسط أنباء عن أن القوات الحكومية أصبحت تسيطر على أكثر من 40% من مساحة المنطقة.

ووفقًا لـ"الإندبندنت"، تعرض الأكراد في شمال سوريا إلى عمليات تطهير عرقس وطائفي في جميع أنحاء سوريا منذ عام 2011 حيث طرد هؤلاء المسيطرون السكان القاطنين بالمناطق الكردية، ويقول الناطق باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود إن المجموعة لديها 10 آلاف مقاتل في الجيب سيقاتل حتى النهاية. ويقول إن الأكراد أصبحوا نازحين بالفعل.

"وفي قرية واحدة وحدها، تم إجبار نحو 600 شخص إلى الرحيل، ولذا يخشى الأكراد يخشون من حدوث إبادة جماعية في ظل تركيز وسائل الإعلام الدولية على الغوطة الشرقية، مما أعطى الأتراك فرصة لتكثيف هجومهم على عفرين" بهذه الكلمات وصف نوري محمود تداعيات الهجوم التركي على وحدات حماية الشعب شمالي سوريا.

ويعتقد الأكراد أن اللاعبين الفاعلين في الأزمة السورية لم يظهروا أي إشارة للتدخل التركي، ولذا اتفقت كل من روسيا وإيران وتركيا على أن تحصل أنقرة على عفرين، في مقابل موافقة الأتراك على إسقاط دعمهم لجزء واحد كبير متبقٍ مناهض للأسد في إدلب.

وأضاف التقرير "لن ينتهي الهجوم التركي ضد الأكراد بسقوط عفرين، لكن نجاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يمهد الطريق لمزيد من الهجمات التركية ضد الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في الشرق"، موضحا أن هذا من شأنه أن يجلب الأتراك إلى مواجهة مع واشنطن، ولكن إذا بقيت القوات الأمريكية في سوريا، فستظل بحاجة إلى الأكراد كحليف واحد لهم على الأرض.

ولكن إذا كان سقوط عفرين مصحوبا بعمليات قتل جماعية وتطهير عرقي، فإن الحرب في شمال سوريا على وشك أن تصبح أسوأ بكثير.