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رئيس وزراء الكويت يطمئن على "الحمدالله" بعد محاولة اغتيال فاشلة

08:54 م الثلاثاء 13 مارس 2018
رئيس وزراء الكويت يطمئن على "الحمدالله" بعد محاولة اغتيال فاشلة

الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

الكويت - (أ ش أ)

أجرى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى، اتصالا هاتفيا برئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمدالله؛ وذلك للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها فى وقت سابق اليوم.

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمدالله، قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة صباح اليوم، بعد استهداف موكبه في قطاع غزة بعدد من العبوات الناسفة، مما أسفر عن وقوع نحو 6 مصابين ونجاة رئيس الوزراء الفلسطيني.

 

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