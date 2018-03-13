استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر 11 أبريل

مصرواي – (وكالات)

أعلنت شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران، اليوم الثلاثاء، استئناف رحلاتها الجوية من موسكو إلى القاهرة اعتبارا من 11 أبريل المقبل.

وقالت الشركة، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية، "نعتزم استنئاف الرحلات الجوية من موسكو إلى القاهرة في 11 أبريل 2018، وستكون هناك 3 رحلات أسبوعيا على متن طائرات أيرباص 320 من مبنى "اف" بمطار "شيريميتييفو".

وأشارت "إيروفلوت" إلى أن التذاكر متاحة للبيع اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان وزير المواصلات الروسي مكسيم سوكولوف، قال في تصريح اليوم، إن موعد استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة يعتمد على شركات الطيران نفسها، مشيرًا إلى أنه يأمل في أن يكون عودة الطيران سريعًا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن سوكولوف قوله إن المواعيد المحددة للرحلات الجوية تعتمد حاليًا على الشركات نفسها، في إشارة إلى شركتي إيروفلوت الروسية ومصر للطيران. وأضاف: "عمليًا، نحن مستعدين لذلك منذ نهاية فبراير، لكن حاجة الشركات إلى الوقت موافقات وبيع التذاكر أدى لتعليق العودة".