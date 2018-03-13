هجوم ضد زعيم المعارضة لعدم مساندته البريطانيين في قضية الجاسوس الروسي

لندن – (أ ش أ(

انتقد وزير الخارجية البريطاني السابق عن حزب العمال ديفيد ميليباند، الزعيم الحالي للحزب جيرمي كوربين، لعدم تقديمه الدعم للمواطنين البريطانيين في قضية تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال وابنته.

ونقلت صحيفة (اندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عن ميليباند - في كلمة ألقاها في مجلس العموم البريطاني - قوله إن موقف كوربين، الداعي للانخراط في حوار فعال مع الجانب الروسي بشأن هذه القضية، هو أشبه ما يكون بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة الحاجة للانخراط في حوار مع روسيا ومواصلة التحدث معها، بعد أن بات الجاسوس الروسي وابنته في خطر محدق، جراء تسميمهما بغاز أعصاب.

وقال ميليباند "لا أحد يقول بقطع جميع قنوات الاتصال- وإنما السؤال يكمن في ما إذا كان سيتم اتخاذ أفعال إلى جانب الكلمات أم لا، لأن الحقيقة هي أن الأفعال وحدها هي التي تكشف عما إذا كان الروس جادين من عدمه".

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن انتقاد ميليباند أتى بعد تعرض كوربين للانتقاد الشديد، بسبب جمع تبرعات ضخمة من الوافدين الروس الأثرياء لحزب المحافظين البريطاني بعد لحظات من صدور بيان عن رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، وجهت فيه اللوم للرئاسة الروسية "الكرملين" على هجوم تسميم الجاسوس الروسي وابنته في سالزبوري.