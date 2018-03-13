البيت الأبيض: ترامب يريد فريقا جديدا قبل المحادثات المرتقبة مع كوريا الشمالية

القاهرة- (مصراوي):

قال مصدر في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في تشكيل فريقًا جديدًا قبل المحادثات المرتقبة مع كوريا الشمالية، والمقرر إجرائها في مايو المُقبل.

وجاء ذلك بعد إعلان ترامب إقالته لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، وتعيين مايك بومبيو مدير مكتب الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) بدلا منه.

وقال ترامب إنه اختلف مع تيلرسون بشأن الاتفاق النووي الإيراني. وأشار إلى أنه كان يعتبر الاتفاق النووي سيء جدا، وهذا ما لم يوافق عليه تيلرسون.

كما أكد الرئيس الأمريكي على أنه دائما على حالة وفاق مع وزير خارجيته الجديد مايك بومبيو، قائلا: "أنا وبومبيو على وفاق دائمًا".