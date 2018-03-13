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الأردن يؤكد على حق الإمارات بجزرها الثلاث

03:57 م الثلاثاء 13 مارس 2018
الأردن يؤكد على حق الإمارات بجزرها الثلاث

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل

القاهرة - مصراوي:

أجرى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، محادثات في عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، جرى خلالها التأكيد على حق دولة الإمارات في الجزر الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى.

وتناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها إلى الأمام، كما تطرقت إلى تطورات القضايا الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا.

وتم التأكيد خلال المباحثات على حق دولة الامارات في الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

وركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي بين عمان وأبوظبي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.

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