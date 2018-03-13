أهم التصريحات في 24 ساعة: استخدام أسلحة كيماوية في سوريا خط أحمر

إعداد – هشام عبد الخالق:

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجددًا، بشن "ضربات موجهة" في حال ثبت - بشكل لا يمكن دحضه - أنه تم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ووصف البابا تواضروس الثاني الأمير محمد بن سلمان، بالمثقف وصاحب الرؤية والقارئ الجيد للتاريخ، معتبرًا زيارته للمقر الباباوي بالتاريخية، وأكد الرئيس السريلانكي، ميثريبالا سيريسينا، أن زيارته الرسمية لليابان، اليوم الإثنين، تبشر بفصل جديد لتقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي للبلدين.

كل هذه التصريحات وغيرها نستعرضها في الصفحات التالية: