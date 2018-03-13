ميانمار تبني قواعد عسكرية مكان منازل ومساجد مسلمي الروهينجا

القاهرة - (مصراوي):

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا، الاثنين، يكشف ممارسات جيش ميانمار بحق المسلمين، مستشهدة بأدلة جديدة لصور الأقمار الصناعية.

وقال التقرير إن جيش ميانمار يبني قواعد في أماكن كانت منازل ومساجد أقلية الروهينجا المسلمة بعد فرار نحو 700 ألف منهم من البلاد.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن ما تبقى من هذه القرى والمباني تم هدمه تسويته بالأرض، مؤكدة أن هناك ثلاث منشآت أمنية جديدة على الأقل تحت الإنشاء، فضلاً عن الإسراع ببناء مساكن وطريق.

وقالت تيرانا حسن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية في بيان: ما نشهده في ولاية راخين هو استيلاء الجيش على الأراضي على نطاق واسع... يجري بناء قواعد جديدة لإيواء نفس قوات الأمن التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا.

وأشارت المنظمة، إلى أن أربعة مساجد على الأقل لم تأت عليها النيران تعرضت للدمار أو لأضرار بالغة منذ أواخر ديسمبر. وفي إحدى قرى الروهينجا، أظهرت صور الأقمار الصناعية مبان لمركز جديد لشرطة الحدود تظهر إلى جوار موقع مسجد جرى تدميره في الآونة الأخيرة.

وبين التقرير أن إعادة تشكيل ميانمار للمنطقة التي عاش بها مسلمو الروهينجا، تبدو مصممة أكثر لاستيعاب قوات الأمن والقرويين من غير الروهينجا، ما قد يمنع اللاجئين من الموافقة على العودة.

وأوضحت أن: "الروهينجا الذين فروا من الموت والدمار على أيدي قوات الأمن، لن يجدوا على الأرجح أملاً في أن العيش على مقربة من تلك القوات ذاتها سيؤدي إلى عودة آمنة... لا سيما في ضوء استمرار الافتقار إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".