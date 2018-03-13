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وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

12:11 ص الثلاثاء 13 مارس 2018
وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

الرياض (أ ش أ)

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم ، في بيان ، نقلته وكالة الأنباء السعودية ، عن وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد آل سعود.

ونعى الديوان الملكي السعودي، في بيان له، اليوم الإثنين، الأمير الراحل، وأعلن أن الصلاة على جثمانه ستكون غدًا الثلاثاء، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

والأمير الراحل من مواليد العام 1935، وهو العام نفسه الذي ولد فيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي يبلغ من العمر الآن 83 عامًا.

والأمير بندر هو الابن الأكبر لأبيه الملك خالد، الذي حكم السعودية بين عامي 1975 – 1982، خلفًا لأخيه الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز.

ورغم تسلم والده حكم المملكة لنحو 7 سنوات، ظل الأمير بندر بعيدًا عن العمل الرسمي، ومتفرغًا لمشاريعه الخاصة كرجل أعمال، على عكس غالبية أبناء ملوك السعودية الذين تسلموا مناصب رفيعة إبان حكم آبائهم وبعده، بمن فيهم أخوته.

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