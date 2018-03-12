منسقة الأمم المتحدة الجديدة في اليمن تصل إلى صنعاء

صنعاء - (د ب أ):

وصلت المنسقة المقيمة الجديدة للأمم المتحدة في اليمن ليز جراندي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة صنعاء لأول مرة منذ تعيينها مؤخرا في منصبها.

وقالت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء،لوكالة الأنباء الألمانية، إن المسؤولة الأممية وصلت المطار للبدء في ممارسة مهامها كممثلة ومنسقة للشؤون الإنسانية في اليمن، خلفا للمسؤول السابق، جيمي ماكجولدريك الذي غادر البلاد نهاية كانون ثان/يناير الماضي.

وأوضحت المصادر أن "المسؤولة تم تعيينها في منصبها من قبل الأمم المتحدة، مطلع الشهر الجاري".

وكانت المسؤولة ذاتها، قد التقت أمس الأحد في العاصمة السعودية الرياض، بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وناقشت معه الوضع الإنساني في اليمن.

وأبدت جراندي استعدادها في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لليمن لتجاوز تحدياته وأوضاعه الصعبة، ومنها ما يتصل بالجوانب الإغاثية والانسانية والاحتياجات الطبية ومكافحة الأوبئة، حسبما نقلت يوم أمس وكالة سبأ اليمنية الحكومية.

ويأتي وصول المسؤولة الأممية إلى اليمن، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تفاقم كبير للوضع المعيشي والإنساني، وانتشار للأوبئة كالكوليرا والدفتيريا.

وكانت الأمم المتحدة، قد وجهت نداءً للمانحين في يناير الماضي ، بهدف توفير نحو ثلاثة مليارات دولار، من أجل مساعدة أكثر من 13 مليون يمني، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية، للعام الجاري.

وتقول الأمم المتحدة إن 2ر22 مليون شخص في اليمن، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 3ر11 مليون شخص، يحتاجون بشدة إلى مساعدات عاجلة، للبقاء على قيد الحياة.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو ثلاثة أعوام، بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، حسب تقديرات أممية.