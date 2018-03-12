الرئيس النمساوي: على بلادنا أن تظل يقظة للكشف عن القوى السياسية المدمرة

فيينا - (د ب أ):

صرح الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلن، بأنه يجب على النمساويين أن يظلوا يقظين للكشف عن القوى السياسية المدمرة، وذلك على الرغم من مرور 80 عاما على ضم البلاد إلى ألمانيا النازية.

وقال الرئيس أثناء الاحتفال الرسمي بضم النمسا في 12 مارس من عام 1938: "لهذا السبب يجب أن نراقب عن كثب كيف حدث ذلك، وأن نستخلص دروسا حاسمة."

وأوضح الرئيس النمساوي أن هذه الدروس تشمل المعرفة بأن الديمقراطيات يمكن أن تصبح عرضة للشعوبية، وأن التمييز يؤدي إلى المعاملة غير الإنسانية للآخرين، وأنه "من المهم للمرء أن يرفع صوته".