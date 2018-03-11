هادي: الحوثيون يمارسون أعمال التهريب لزعزعة استقرار اليمن
عدن - الرياض (أ ش أ)
أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تمارس أعمال التهريب لزعزعة أمن واستقرار اليمن ودول الجوار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس اليمني مع محافظ مدينة المهرة اليمنية راجح باكريت، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث شدد على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية وقطع دابر التهريب بمختلف طرقه ووسائله التي تحاول مليشيا الحوثي الانقلابية سلكها عبر وسائلها وأدواتها الرخيصة.
كما أشاد الرئيس اليمني بالجهود الملموسة التي تُبذل لمصلحة التنمية وأمن واستقرار محافظة المهرة بمختلف مديرياتها بدعم من دول التحالف العربي.
من ناحية أخري ثمن الرئيس اليمني جهود قوات التحالف العربي الداعم لليمن بقيادة المملكة السعودية لدحر التمرد ومحاربة قوى الشر والإرهاب في اليمن، بتعاون مجتمعي رافض لتلك البؤر الدخيلة.. مشيرا إلى إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أعاقت التنمية واستتباب الأمن والاستقرار المنشود في بلاده.
وقال الرئيس اليمني في لقاء آخر مع محافظ مدينة شبوه اليمنية اللواء علي الحارثي، إن الخيارات الكفيلة بالنهوض وتعزيز واستقرار حياة السكان ستتحقق في ظل الأمن والاستقرار المنشود.
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