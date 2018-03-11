هادي: الحوثيون يمارسون أعمال التهريب ‏لزعزعة استقرار اليمن

عدن - الرياض (أ ش أ)

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن ‏مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تمارس أعمال التهريب ‏لزعزعة أمن واستقرار اليمن ودول الجوار.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس اليمني مع محافظ مدينة المهرة اليمنية راجح باكريت، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث شدد على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية وقطع ‏دابر التهريب بمختلف طرقه ووسائله ‏التي تحاول مليشيا الحوثي الانقلابية سلكها عبر ‏وسائلها وأدواتها الرخيصة.

كما أشاد الرئيس اليمني بالجهود ‏الملموسة التي تُبذل لمصلحة التنمية وأمن واستقرار محافظة ‏المهرة بمختلف مديرياتها بدعم ‏من دول التحالف العربي.‏

من ناحية أخري ثمن الرئيس اليمني جهود قوات التحالف العربي الداعم لليمن بقيادة ‏المملكة السعودية لدحر التمرد ومحاربة قوى الشر والإرهاب في اليمن، بتعاون ‏مجتمعي رافض لتلك البؤر الدخيلة.. مشيرا إلى إن مليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران، أعاقت التنمية واستتباب الأمن والاستقرار المنشود في بلاده.‏

وقال الرئيس اليمني في لقاء آخر مع محافظ مدينة شبوه اليمنية اللواء علي الحارثي، إن الخيارات الكفيلة بالنهوض ‏وتعزيز واستقرار حياة السكان ستتحقق في ظل الأمن والاستقرار المنشود.‏