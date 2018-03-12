الإمارات: لا مواطنين إماراتيين على متن الطائرة التركية المنكوبة

الشارقة (أ ش أ)

قالت دائرة الطيران المدني في مدينة الشارقة الإماراتية، إن الطائرة التركية الخاصة التي سقطت مساء اليوم جنوب غرب إيران بعد إقلاعها من مطار الشارقة الدولي في طريقها إلى اسطنبول لم يكن على متنها أي مواطن إماراتي، موضحة أن الطائرة المنكوبة لم تتقدم بطلب إجراء صيانة على أرض مطار الشارقة الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن بيان دائرة الطيران المدني في مدينة الشارقة الإماراتية، أن الطائرة التركية المنكوبة من طراز 604 "بومبادير" وتحمل تسجيل "TCTRB" وكانت قد أقلعت في تمام الساعة 5:16 مساء بالتوقيت المحلي من مطار الشارقة الدولي إلى مطار أتاتورك في اسطنبول، واختفت عن الرادار بعد مغادرة أجواء دولة الإمارات العربية المتحدة عند الساعة 7:30 مساء.

وأضاف البيان أنه عند إقلاع الطائرة كان يوجد على متنها 11 شخصاً منهم 8 ركاب بينهم 6 يحملون الجنسية التركية و2 يحملان الجنسية الإسبانية، و3 أشخاص من طاقم الطائرة، موضحا أنه لا توجد أي أسباب واضحة لسقوطها إلا بعد الانتهاء من التحقيقات الرسمية التي تجريها السلطات الإيرانية والتركية.

من ناحية أخري أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات أنها ستقدم الدعم اللازم لعمليات التحقيق التي ستجريها السلطات الإيرانية بشأن طائرة خاصة مسجلة في تركيا تحطمت في الأراضي الإيرانية بينما كانت في طريقها من الشارقة إلى أسطنبول.