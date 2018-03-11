روسيا تختبر صاروخا "مثاليًا" أسرع من الصوت

أ ف ب:

أعلنت روسيا، الأحد، أنها اطلقت بنجاح صاروخا أسرع من الصوت اعتبره الرئيس الروسي فلاديمر بوتين "سلاحا مثاليا" عندما كشف النقاب عن مجموعة جديدة من اسلحة الجيل الجديد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأُطلِق الصاروخ كينجال، (الخنجر)، عالي الدقة بواسطة مقاتلة ميج 31 الأسرع من الصوت التي أقلعت من قاعدة عسكرية في جنوب غرب روسيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة أن "الإطلاق جرى بحسب ما كان مخططا له، وأصاب الصاروخ الأسرع من الصوت هدفه".

ونشرت الوزارة تسجيل فيديو يظهر طيارين يستعدان للطيران ثم يركضان باتجاه مقاتلة تحمل في أسفلها صاروخا ضخما.

والفيديو المثير للحماسة والذي يتضمن موسيقى وطنية يظهر صاروخًا ينفصل عن المقاتلة ويخترق السماء الداكنة مخلفا وراءه شهبا ناريا.

وصاروخ كينجال هو من ضمن مجموعة اسلحة جديدة كشف عنها النقاب الرئيس الروسي في خطابه عن حالة الاتحاد في وقت سابق من مارس الجاري.

وتشهد روسيا في 18 مارس انتخابات رئاسية من شبه المؤكد أن يفوز فيها بوتين.

وقال بوتين إن سرعة الصاروخ تفوق بعشرة اضعاف سرعة الصوت وهو قادر على تخطي انظمة الدفاع الجوي.

وأضاف انه تم نشر الصاروخ في جنوب روسيا في 1 ديسمبر.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتر روجوزين، عبر فيسبوك، إنه جرى العمل على تطوير مقاتلة ميغ 31 "الفريدة" الأسرع من الصوت التي ستحمل الصاروخ.

ونفذت الطائرة منذ بدء العام أكثر من 250 طلعة جوية من اجل اتقان عمل الأنظمة الصاروخية، وفقًا لما أعلنت وزارة الدفاع.