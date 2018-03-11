اختطاف "وهمي" لخطيبة الأمير هاري في تدريب لمكافحة الإرهاب في بريطانيا

لندن- أ ش أ:

نفذت القوات الخاصة البريطانية تدريبا لمكافحة الإرهاب، تم خلاله تنفيذ عملية اختطاف ميجان ميركال خطيبة الأمير البريطاني هاري.

وأوردت صحيفة ديلي أكسبريس البريطانية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، أن ميركال تعرضت لاختطاف غير حقيقي تضمن إطلاق نار حي كجزء من عملية إعدادها لتصبح فرد في العائلة الملكية.

وأمضت ميركال- البالغة من العمر 36 عامًا - يومين في ريف هيرفوردشير مع نخبة القوات البريطانية لتدريبها على كيفية التعامل حال تعرضها لأي هجوم محتمل.

وكانت نجمة مسلسل الدعاوى الأمريكي السابقة بصحبة زوجها المستقبلي خلال الدورة التدريبة الشاقة، والتي وصفها أحد ضباط الشرطة السابقين بأنه "تم تصميمها لإخافة حياة أي شخص".

وقال في حوار للصحيفة إنه على الرغم من ان ميجان كانت على علم بأن الأعداء ليسوا حقيقيين إلا أنه متأكد من أنها كانت في حالة رعب.

وأضاف أنه لهذا السبب تستخدم الذخيرة الحية حتى تتعرف ميركل على كيف يكون صوت الذخيرة الحية في الواقع .

وخلال التدريب الشديد تعرضت الممثلة الأمريكية للاختطاف وتم تعاملها على اساس انها رهينة.

وقال مصدر عسكري بريطاني للصحيفة، إن مثل هذا التدريب تعرض له معظم الشخصيات رفيعة المستوى في العائلة المالكة، وأنه تم إجراؤه مع ميجان قبل زفافها بسبب تزايد القضايا الأمنية خلال هذه الفترة.

وأضافت الصحيفة أن مخطوبة الأمير هاري تحت الحراسة 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع والذي سيتم تعزيزة في حفل زفافهما في ويندسور في 19 مايو المقبل.ويعتقد أن 30 فردا من قوات النخبة البريطانية سوف يؤمنون المير هاري وعروسه خلال حفل الزفاف.

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريب الذي تعرضت له ميجان ميركل هو نفس التدريب الذي خضعت له الأميرة الراحلة ديانا والدة الأميرين وليام وهاري.