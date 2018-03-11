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أهم التصريحات في 24 ساعة: لم أغير الدستور.. ولن أفعل ذلك اليوم

12:10 ص الأحد 11 مارس 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: لم أغير الدستور.. ولن أفعل ذلك اليوم

إعداد – هشام عبد الخالق:

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوقف كوريا الشمالية عن تجاربها النووية، وحذرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلارى كلينتون، من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لا تقر بخطورة" إجراء محادثات مع بيونج يانج حول نزع الأسلحة النووية، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يخطط لإجراء تعديل دستوري يسمح له بالبقاء في الكرملين إلى ما بعد 2024.

دونالد ترامب كوريا الشمالية هيلارى كلينتون بيونج يانج الأسلحة النووية بوتين

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