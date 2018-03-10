حزب رومانيا الحاكم يوافق على الانضمام لنظام "اليورو" في 2024

بوخارست (أ ش أ)

وافق حزب " الديمقراطيين الاجتماعي" الحاكم في رومانيا، اليوم السبت، على انضمام البلاد إلى نظام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بحلول عام 2024.

وذكرت شبكة يورو نيوز الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن ليفيو دراجينا زعيم الحزب الحاكم أكد - في كلمة ألقاها في الاجتماع غير العادي للحزب - أن انضمام رومانيا إلى منطقة العملة الموحدة "اليورو" ملزم، كما أنه يمثل أيضا خطوة طبيعية بالنسبة لرومانيا كدولة ذات نظام اقتصادي ينمو بشكل متسارع داخل الاتحاد الأوروبي .

وأضاف دراجينا " يتعين علينا أن نتطلع بشجاعة وفهم لتلك الخطوة والتي تمثل الفرصة الوحيدة لجلوس رومانيا على مائدة الأغنياء في أوروبا".

وكانت رومانيا - التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة - قد حددت في البداية عام 2014 للانضمام إلى نظام اليورو ، غير أنها قررت تأجيل تلك الخطوة إلى عام 2019 ولكنها خلصت مؤخرا إلى أن هذا الموعد الجديد يفتقر إلى الواقعية بالنظر للتقدم الهزيل الذي حققته على طريق تنفيذ الأهداف المحددة لها من جانب الاتحاد الأوروبي لتأهل مؤسساتها ونظامها الاقتصادي لتطبيق نظام العملة الموحدة.