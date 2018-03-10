الجيش اليمني يتقدم في مواقع جديدة شرقي صنعاء ويقتل 16 حوثيًا

صنعاء (د ب أ)

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، مساء اليوم السبت، أنه تمكن من السيطرة على مواقع جبلية جديدة، في مديرية نهم، 40 كيلو مترا شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك أسفرت عن مقتل 16 من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، بينهم قيادي ميداني.

وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على نسخة منه: "إن 16 عنصرًا من مسلحي الحوثي، بينهم قيادي ميداني لقوا حتفهم، شمالي مديرية نهم، فيما تمكنت قوات الجيش من تحرير عدد من التلال الجبلية المطلة على الخط الترابي القادم من محافظة الجوف باتجاه مديرية نهم".

وذكر البيان أن المعارك بين الجيش والحوثيين لا تزال مستمرة حتى مساء اليوم، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش".

وأوضح البيان أن " أهمية تحرير هذه المواقع، تكمن في أنها تقطع خط إمداد مسلحي الحوثي المتواجدين غرب منطقة ضبوعة، وقطع الطريق أمام محاولات التسلل إلى مواقع الجيش".

ولفت البيان إلى أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية شمال منطقة ضبوعة، في المديرية ذاتها، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوفها.

وأردف البيان أن " قوات الجيش اليمني، تخوض معركة استنزاف طويلة ضد الحوثيين، في سلسلة جبال يام شمالي مديرية نهم، تكبّد خلالها الحوثيون مئات القتلى والجرحى خلال الأسابيع الماضية، ناهيك عن خسائر في المعدات القتالية".

وحتى اللحظة لم يصدر الحوثيون أي تعليق بخصوص هذا التقدم لقوات الجيش اليمني.

ومنذ أكثر من عامين، تخوض قوات الجيش معارك عنيفة، في مديرية نهم ذات الجبال الوعرة ، والتي تبلغ مساحتها حوالي 1800 كيلو متر مربع، وتوصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.