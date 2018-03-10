البيت الأبيض يضيف شروطًا لاجتماع ترامب مع كيم

نيويورك- (د ب أ):

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الاجتماع المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كيم جونج أون لن يحدث ما لم يتخذ الزعيم الكوري الشمالي "إجراءات ملموسة".

وجاء قبول ترامب يوم الخميس لدعوة كيم للاجتماع، على ما يبدو دون أي شروط مسبقةـ بمثابة صدمة للكثيرين في المجتمع الدولي، حيث لم يجتمع أي رئيس أمريكي من قبل مع زعيم الدولة المنعزلة.

وقالت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الابيض يوم الجمعة "لن نعقد هذا اللقاء حتى نرى إجراءات ملموسة تتناسب مع كلمات وخطاب كوريا الشمالية".

وأشارت ساندرز إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم "أي تنازلات" ، في حين قدمت كوريا الشمالية "وعودًا كبيرة" بنزع السلاح النووي ووقف التجارب النووية والصاروخية وقبول إجراء مناورات عسكرية منتظمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتابعت ساندرز أن ترامب "متفائل" بإمكانية إحراز مزيد من التقدم، وفي هذه الأثناء، لن تتراجع الولايات المتحدة عن الضغوط القصوى التي فرضتها على كوريا الشمالية لإنهاء برنامجها النووي.

ويمكن أن يمثل الاجتماع بين الولايات المتحدة والقادة الكوريين الشماليين انفراجة مذهلة في الجهود التي استمرت لعقود طويلة لاستعادة السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قال في وقت سابق يوم الجمعة، إن قبول الرئيس ترامب دعوة الزعيم الكوري الشمالي لم يكن مفاجأة بالنسبة له.

وأضاف تيلرسون للصحفيين خلال زيارته لجيبوتي "الرئيس ترامب قال منذ بعض الوقت إنه منفتح على مسألة المحادثات وإنه سيجتمع طواعية مع كيم جونج أون عندما تكون الظروف والوقت مناسبين."

وذكر تيلرسون " لقد دار هذا الأمر بذهنه منذ بعض الوقت، لذلك لم يكن مفاجأة بأي حال من الأحوال".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء الخميس إن "تقدما كبيرا" يتحقق مع كوريا الشمالية، وذلك في اعقاب الإعلان عن أنه سيجتمع مع الزعيم كيم بحلول مايو المقبل.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "تحدث كيم جونج أون عن نزع السلاح النووي مع ممثلي كوريا الجنوبية، وليس مجرد تجميد".

وأضاف "ولن يجري أيضا أي اختبار صاروخي من جانب كوريا الشمالية خلال هذه الفترة الزمنية. يجري حاليا إحراز تقدم كبير ولكن العقوبات ستبقى حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

وتابع "الاجتماع يجري التخطيط له".