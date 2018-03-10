وزير الخارجية الموريتاني يبحث مع أمين مجموعة الساحل الإفريقي القضايا المشتركة

نواكشوط- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الموريتاني الدكتور اسلكو أحمد ازيدبيه، الجمعة في نواكشوط ، مع الأمين الدائم لمجموعة الخمس لدول الساحل مامان صديقو القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعاني منطقة الساحل الإفريقي من انفلات أمني كان آخرها العملية الإجرامية المزدوجة التي كادت تودي بقيادات أمنية من الساحل من بينهم ضباط موريتانيون كانوا في اجتماع عسكري في العاصمة واجادوجو.

وحذرت موريتانيا من تنامي ظاهرة الإرهاب في الساحل، وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إن نمو الظاهرة وتجذرها يرجع إلى ديناميكيتها الذاتية التي يغذيها اقتصاد قائم على الجريمة مثل التهريب المربح للمخدرات واختطاف الرهائن للحصول على الفدى التي تدفع مباشرة للإرهابيين دون قيد أو شرط.

وأضاف إن مكافحة الإرهاب تتمثل أولا في القضاء على عوامل انتشاره عن طريق العناية الخاصة بالتكوين وتشغيل الشباب وتحسين ظروف معيشة السكان بتنمية البنى التحتية والخدمات القاعدية بالاستثمار الواسع في ميادين الطرق والصحة والطاقة والأنشطة المدرة للدخل.

وتابع أنه ينبغي تجفيف منابع تمويل الإرهاب بمكافحة أنشطة تهريب المخدرات والبشر والوقوف في وجه دفع الفدى لأن دفعها وإن أدى إلى تحرير بعض الأبرياء فإنه يوفر إمكانيات إضافية للخاطفين يشجعهم على تهديد أرواح عدد أكبر من الضحايا المحتملين.