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طالبة أردنية تحاول الانتحار بسبب الفصل

03:01 ص الخميس 01 مارس 2018
طالبة أردنية تحاول الانتحار بسبب الفصل

أقدمت طالبة أردنية علي الإنتحار من شرفة مبني في جامعة اليرموك في الأردن، وألقت بنفسها من شرفة المبني حسبما نقلت صحيفة الأنباء الكويتية.

وانتشر علي موقع التواصل الإجتماعي، مقطعاً مصوراً، يظهر مأساوية المحاولة الإنتحارية للفتاة من شرفة مبني كلية "الحجاوي" في مدينة إربد.

ونجح رجال الأمن عند حضورهم في منعها من الإنتحار، بعد محاولات من الطلاب لإقناعها بالعدول عن الإنتحار.

وأعلنت الجامعة أن الفتاة تدرس في قسم الإرشاد النفسي بكلية التربية، وأن قرار فصل صدر بحقها في وقت سابق، بعد إحضارها لطالبة أخري تؤدي الإمتحان بدلا عنها في إحدي المواد.

انتحار طالبة جامعة اليرموك الأردن

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