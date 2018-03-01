الصدمة .. استراتيجية بن سلمان لمحاربة الفساد والتطرف

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الصدمة كانت العنصر الأهم في الحملة التي شنتها المملكة علي الفساد في نوفمبر 2017، وهو ما تحتاج إليه لتحقيق حجم وسرعة النجاح في آن واحد، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، الأمريكية في حوار أجرته معه .

وشدد علي أن المملكة لن تستطيع ضبط الموازنة العامة للدولة إلا بوقف ما وصفه بـ "النهب"، موضحاً أن 65 محتجزاً فقط تبقوا من المقبوط عليهم، فيما أطلقت السلطات صراح الباقين.

وتابع: تهدف الإصلاحات التي تجريها المملكة لتمويل مشاريع تنموية، ومحاربة أعدائها مثل إيران، رافضاً انتقادات أمريكية، بأنه يحارب علي جبهات متعددة.

ووصف الأوامر الملكية في الجيش السعودي بأنها تأتي لتحقيق أهداف تحديثٍ بضخ أشخاص ذوي طاقات عالية، وهي تغييرات معدة منذ سنوات، تهدف إلى الحصول علي نتائج أفضل للإنفاق الدفاعي السعودي.

ومن المتوقع أن يزور ولي العهد السعودي القاهرة الأسبوع المقبل، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.