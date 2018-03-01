تحرش جماعي بناشطة بالحزب الحاكم الباكستاني

تعرضت ناشطة بالحزب الحاكم الباكستاني "الرابطة الإسلامية"" لتحرش جماعي وفق ما رصده مقطع فيديو وتناقلته وسائل الإعلام الباكستانية.

ونفت الضحية انتماء الجناة لحزب الرابطة الإسلامية، جناح نواز شريف، وقالت "أتيت هنا لدعم الحزب، ولكن المعاملة التي تلقيتها مخزية" بحسب ما نقل موقع "جيو تي في" الباكستاني عن الضحية التي جاءت من مدينة بتوكي في منطقة قصور بولاية البنجاب، كبرى ولايات البلاد.

بدأت الواقعة باقتحام رجال مكاناً لتجمع النساء، بعد أن ألقى رئيس الوزراء لولاية بنجاب شهباز شريف كلمته، وشرعوا في الهجوم علي المشاركات واستخدام لغة مسيئة.

وتدخلت نساء أخريات ورجال لإنقاء الفتاة من واقعة التحرش باستخدام العصي لضرب الجناة.

وطالبت مريم نواز شريف، ابنة رئيس وزراء باكستان المقال، نواز شريف، على "تويتر"، رئيس وزراء ولاية البنجاب بالتحقيق في الواقعة.

وأكد وزير العدل في ولاية البنجاب بتحديد هوية المتحرشين من خلال مقطع الفيديو وإخضاعهم للقانون.