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محكمة تونسية تؤيد سجن شابين نشرا شائعة بشأن وفاة الرئيس السبسي

12:37 ص الجمعة 09 فبراير 2018
محكمة تونسية تؤيد سجن شابين نشرا شائعة بشأن وفاة الرئيس السبسي

رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي

تونس - (أ ش أ)

ذكرت صحيفة (الشروق أون لاين) التونسية أن محكمة الاستئناف بتونس أيدت الخميس حكما ابتدائيا صدر في حق شابين بثا شائعة حول وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، وذلك بسجنهما 6 أشهر مع النفاذ مع تغريمهما 5 آلاف دينار لكل منهما.

وكانت دائرة الجنح الأولى التابعة للمحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما بالسجن الشهر الماضي بحق الشابين لستة أشهر مع النفاذ العاجل، فضلا عن تغريم كل منهما خمسة آلاف دينار، وذلك في القضية الجزائية التي وجهت فيها النيابة العامة للموقوفين الاثنين تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تعكير صفو النظام العام وإرتكاب فعل موحش ضد رئيس الدولة وتقليد علامة مسجلة، وذلك إثر نشر خبر عبر شبكة التواصل الاجتماعي مفاده وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعد أن قاما بتقليد لموقع (فرنسا 24).

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Asha
محكمة تونسية السبسي شبكة التواصل الاجتماعي سجن

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