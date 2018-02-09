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العبادي يؤكد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها

12:42 ص الجمعة 09 فبراير 2018
العبادي يؤكد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، أن الحكومة بدأت العمل في المصالحة المجتمعية بعد تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات في وقتها المحدد حفاظا على سيادة الدستور.

وقال مكتب العبادي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل في مكتبه وفدا من المعهد الأمريكي للسلام ، موضحا أن الوفد أشاد بالانتصارات التي تحققت ضد (داعش) وتحرير أرض العراق من الارهاب ، وكذلك خطة الحكومة لإعادة أعداد كبيرة من النازحين الى مناطقهم المحررة.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى وجود ثقة كبيرة من المواطنين بالأجهزة الأمنية وأضاف "رسالتنا للكتل السياسية هي أننا حاربنا (داعش) معا، فلنعمل معا لإعادة الإعمار".

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي حدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو 2018.

هذا المحتوى من

Asha
حيدر العبادي داعش مجلس الوزراء المعهد الأمريكي للسلام العراق الارهاب

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