ميركل تتفق مع الاشتراكيين على تشكيلة الحكومة الجديدة

برلين- (د ب أ):

نجح التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي في التوصل لاتفاق بشأن تشكيلة الحكومة الائتلافية الجديدة.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة من المفاوضات الشاقة أسفرت عن اتفاق لتشكيل الائتلاف الحكومي الموسع وتوزيع الحقائب الوزارية على الحزب المسيحي الديمقراطي برئاسة ميركل والحزب المسيحي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأصبحت الكرة الآن في ملعب أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليقرروا ما إذا كانوا يوافقون على هذا الائتلاف بقيادة ميركل.

ومن المنتظر أن يصوت أعضاء الحزب بهذا الشأن مطلع الأسبوع المقبل.

وتقرر أن يحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على ست حقائب وزارية على رأسها الخارجية والمالية والعمل.

ويعتزم رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس تولي حقيبة الخارجية رغم أنه كان قد أعلن بعد قليل من إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية أواخر سبتمبر الماضي أنه يستبعد أن يتولى حقيبة وزارية في حكومة ترأسها ميركل.

وعلمت الألمانية أن شولتس سيتخلى عن منصب رئيس الحزب لصالح أندريا ناليز، رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب.

وحصل حزب ميركل المسيحي الديمقراطي على كل من حقيبة الدفاع والتعليم والصحة والزراعة والاقتصاد.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر مطلعة أن وزيرة الدفاع الحالية أورزولا فون دير لاين ستحتفظ بمنصبها في حين سيتولى بيتر ألتماير، رئيس ديوان المستشارية، حقيبة الاقتصاد داخل الائتلاف الحكومي الموسع.

ومن المنتظر أن يتولى رئيس الحزب المسيحي البافاري، هورست زيهوفر، حقيبة الداخلية في الحكومة الاتحادية الجديدة وأن تصبح وزارة المواصلات والاتصالات والتنمية من نصيب الحزب أيضا.

من جانبه أثنى ألكسندر دوبريندت، الرئيس المحلي للحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، على الاتفاق مع الاشتراكيين وقال إن الاتفاق يعتبر نجاحا في حل النزاعات، مضيفا عقب الإعلان عن نجاح المفاوضات في ساعة مبكرة من صباح اليوم: "أعتقد أنه قد آن الأوان ليصبح لدينا أمل في حكومة في ألمانيا، لذلك: صباح سعيد".

وتسعى قيادة الحزب الاشتراكي لإقناع قاعدتها الحزبية بالنجاح الذي حققته في هذه المجالات للحصول على موافقة أعضاء الحزب البالغ عددهم 463 ألف و 723 عضوا من خلال التصويت الذي سيتم على مستوى الأعضاء.

ارتفع عدد أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي بواقع 24 339 عضو منذ مطلع العام الجاري.

وكان أعضاء داخل الحزب قد قاموا بحملة تحت شعار "ادخل وقل لا" للترويج من أجل كسب أعضاء جدد بالحزب.

وأعلن ممثلو قطاع الصناعة في ألمانيا عن عدم رضاهم عن اتفاقية تشكيل الائتلاف الحكومي التي وقعها تحالف ميركل والاشتراكيون. وقال ديتر كيمبف، رئيس اتحاد BDI للشركات العاملة في قطاع الصناعة إن هناك خللا يتمثل في سوء التوزيع في أبواب الإنفاق الحكومي التي اتفق عليها الطرفان بدلا من أن يركز الطرفان على تأمين المستقبل.

وانتقد كيمبف ما رآه عدم توفر الشجاعة لإقرار تخفيضات ضريبية ملموسة رغم تحسن الحالة الاقتصادية في ألمانيا وأشار إلى خفض الولايات المتحدة ضرائب الشركات بشكل كبير.