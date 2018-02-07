اندلاع حريق في فندق فخم بأحد الميادين الرئيسية بوسط برلين

برلين- (د ب أ):

ذكرت قوات الإطفاء اليوم، الأربعاء، أن حريقا اندلع في فندق فخم بميدان بوتسدام الشهير وسط العاصمة الألمانية برلين.

وذكرت قوات الإطفاء إنه تم إرسال نحو 40 رجل إطفاء إلى موقع الحريق من أجل السيطرة عليه.

وأضافت أن الحريق قد تجاوز سطح الفندق، لدرجة أنه كان يمكن رؤية سحابة من أدخنة كثيفة فوق ميدان بوتسدام.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن الحريق اندلع في الطابق الحادي عشر من فندق "ماندالا" الشهير وسط برلين.

وتم الاستعانة بسيارتين إطفاء مزودتين بسلم إطفاء.

وذكرت الشرطة الألمانية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتم إغلاق حركة المرور.

تجدر الإشارة إلى أن ميدان بوتسدام الواقع بالقرب من حديقة الحيوانات وبوابة براندنبورج التاريخية يندرج ضمن الشرايين المرورية الرئيسة ببرلين.

وكانت إدارة الفندق قد عملت بشكل احترازي على إجلاء جميع نزلاء الفندق من المبنى.

ولم يتضح سبب الحريق حتى الآن.