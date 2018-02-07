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حول العالم في 24 ساعة: بولندا تقر تشريعًا بشأن المحرقة النازية

12:19 ص الأربعاء 07 فبراير 2018
حول العالم في 24 ساعة: بولندا تقر تشريعًا بشأن المحرقة النازية

إعداد- عبدالعظيم قنديل:

قال الرئيس البولندي أندري دودا إنه سيوقع على مشروع قانون مثير للجدل بشأن محارق النازي.
وأصيب جنديان تركيان في قصف للجيش السوري على نقطة تمركز للجيش التركي في تلة العيس جنوبي محافظة حلب السورية.

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