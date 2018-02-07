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"خدعوه بوجبة عشاء".. 5 شباب يغتصبون طفلًا في منطقة صحراوية بالكويت

03:24 ص الأربعاء 07 فبراير 2018
"خدعوه بوجبة عشاء".. 5 شباب يغتصبون طفلًا في منطقة صحراوية بالكويت

وكالات:

أصدرت النيابة العامة في دولة الكويت أمرًا بسرعة ضبط وإحضار خمسة متهمين باستدراج حدث إلى منطقة صحراوية في محافظة الأحمدي لاغتصابه، وفق ما نقل موقع صحيفة "الأنباء" المحلية.

وأحالت النيابة المجني عليه إلى الطب الشرعي للوقوف على حجم الاعتداء الذي أحدثه المتهمون الخمسة.

وباشرت النيابة التحقيق في القضية بعدما تقدم مواطن إلى مركز الشرطة باصطحاب ابنه، وقال إنه يريد تسجيل واقعة اعتداء بحق 5 شباب بينهم حدث، اعتدوا على طفله جنسيًا.

وأفاد الطفل بأن 5 أشخاص استدرجوه من أمام منزله بدعوى التنزه وتناول وجبة العشاء، وأنه فوجيء بالشباب الخمسة يتوجهون به إلى منطقة صحراوية وبدا له أنهم ينوون الشر فحاول القفز من السيارة، قبل أن يمنعه الجناة ويعتدوا عليه.​

اغتصاب الطب الشرعي الكويت اعتداء جنسي
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