المسؤولون الأفغان يؤمِّنون شاحنة على متنها 2 طن متفجرات في كابول

كابول- (د ب أ):

بعد سلسلة من الهجمات المميتة، عثرت وكالة الاستخبارات الأفغانية على شاحنة محملة بطنين من المتفجرات في شرق العاصمة الأفغانية كابول وقاموا بتأمينها.

وقال مسؤول استخباراتي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) رفض الكشف عن هويته " تم العثور على الشاحنة في منطقة كارت أي ناو في مدينة كابول".

وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على عدة أشخاص لصلتهم بالشاحنة.

وأوضح أن الوثائق التي عثر عليها في الشاحنة تشير إلى أنها قادمة من باكستان، مضيفا أن القضية مازالت قيد التحقيق.

وتتهم أفغانستان وأمريكا باكستان بدعم حركة طالبان أفغانستان وحليفتها المقربة شبكة حقاني الإرهابية.

وكان ما لا يقل عن 154 شخصا قد قتلوا وأصيب 290 آخرون في أربع هجمات كبيرة في كابول خلال شهر يناير الماضي، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن هجومين، في حين أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجومين الآخرين.