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الشرطة الإسبانية تطلق سراح 16 امرأة مارسن الدعارة بسبب الديون

02:46 م السبت 03 فبراير 2018
الشرطة الإسبانية تطلق سراح 16 امرأة مارسن الدعارة بسبب الديون

كتبت - رغدة عاطف :

تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة دعارة في مدينة سرقسطة الإسبانية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وأطلقت الشرطة سراح 16 امرأة ينحدرن من مدينة بنين النيجيرية، اضطررن لممارسة الدعارة وذلك لدفع الديون التي تراكمت عليهن.

واعتقلت الشرطة الإسبانية 11 شخص خلال عملية مداهمة المنزل الذي يحدث فيه تلك الممارسات.

وقالت سكاي نيوز إن هذه الشبكة كانت تنشط في العديد من الدول الأوروبية من بينها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والدنمارك.

الشرطة الإسبانية شبكة دعارة مدينة سرقسطة سكاي نيوز

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