عراقي يقدر "الوقت بالثانية" دون الاعتماد على ساعة

كتبت- رغدة عاطف:

يمتلك رجل عراقي موهبة مميزة، وهي قدرته على التعرف على الأرقام والوقت دون أن يحمل ساعة، حسبما ذكرت صحيفة العرب اللندنية.

قالت الصحيفة اللندنية إن رزكار إبراهيم حمه أمين، البالغ 42 عامًا، لم يحمل ساعة منذ 25 سنة كاملة، ولكن عندما يسأل أحدهم عن الوقت فإنه يجيب بالساعة والدقيقة والثانية.

واكتسب حمه أمين شهرة كبيرة بسبب موهبته، إذ أطلق عليه أهالي مقاطعة قضاء سيد صادق بمدينة السليمانية بالعراق، لقب "ساعة سيد صادق".

ولا يعرف حمه أمين كيف اكتسب هذه الموهبة، إلا أنه لا يتذكر أنه أخطأ يومًا في تقدير الوقت حتى بثانية واحدة.. وفقًا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن حمه أمين لا تنحصر معرفته عن الوقت فقط إنما لديه معرفة جيدة بأي شيء يتعلق بالمقاييس، فمثلا يعلم المسافة بين قضاء سيد صادق ومعظم مدن كردستان الأخرى ويحسب مباشرة كم ستستغرق المسافة من الوقت بالسيارة أو سيرا على الأقدام، رغم محدودية تحصيله العلمي.

وعلق خلف أحمد النائب في برلمان كردستان، المقيم في نفس المدينة، على موهبة حمة أمين، قائلًا: "يمتلك موهبة إلهية في معرفة كل شيء عن الوقت والمقاييس، نحن نعلم أنه قطع المسافة بين معظم المدن في المنطقة سيرًا على الأقدام وقدر الوقت الذي استغرقه دون أن تكون معه ساعة وقد تبيّنت فيما بعد صحة ما قاله".

وأشارت الصحيفة اللندنية إلى أن حمه أمين يمكنه أيضًا معرفة أن أحدًا سيتصل به قبل أن يرن هاتفه، كما يمكنه تحديد وجهة الاتصال وشخصية المتصل.