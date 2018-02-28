ترامب يصف حكما قضائيا بـ"الانتصار الكبير" للجدار الحدودي

واشنطن - (د ب أ):

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بحكم قضائي أزال عقبة محتملة أمام الجدار الحدودي على الحدود مع المكسيك الذي تعهد به منذ فترة طويلة، واصفا الحكم في تغريدة بأنه "انتصار كبير".

وأصدر القاضي الأمريكي جونزالو كوريل أمرا أمس الثلاثاء ينص على أن إدارة ترامب لها الحق في رفع القوانين البيئية وغيرها من القوانين التي من شأنها أن تعرقل المشروع على الحدود المكسيكية، الذي لم يصدق عليه الكونجرس بعد.

وحظي كوريل المولود في ولاية إنديانا بالشهرة في يونيو 2016 عندما قال ترامب إن القاضي لا يمكنه أن يكون نزيها بسبب إرثه المكسيكي، بينما كان ينظر دعوى ضد جامعة ترامب.

وتمت تسوية هذه القضية في 2017 ما أجبر ترامب على إعادة النفقات للطلاب الذين قالوا إنهم تعرضوا للاحتيال.

وغرد ترامب قائلا أيضا إن أجزاء الجدار الواقعة في كاليفورنيا، لن تشيد "حتى الإقرار الكامل بالجدار"، ولكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل. ولم يوضح البيت الأبيض في أي سياق جاءت التغريدة.

وكان الجدار الحدودي أحد التعهدات الرئيسية للحملة الانتخابية الخاصة بترامب.