أهم التصريحات في 24 ساعة: نخدم الحجاج والمعتمرين دون تمييز

إعداد – هشام عبد الخالق:

صرح رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوام القوات الأمريكية في العراق محدود جدًا، وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن المملكة تعاقب كل من ينتهك حقوق الإنسان، وتتشرف بخدمة الحجاج والمعتمرين دون تمييز، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه من الضروري تنفيذ بنود الاتفاق النووي الإيراني بشكل كامل.