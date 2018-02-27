الحكومة اليابانية تعلن رصد عملية نقل بضائع لكوريا الشمالية في بحر الصين الشرقي

طوكيو - أ ش أ:

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن إحدى طائراتها رصدت، مرة أخرى، عملية نقل بضائع من ناقلة نفط أجنبية إلى أخرى تابعة لكوريا الشمالية في بحر الصين الشرقي.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه)، أن طائرة عسكرية تابعة لطوكيو رصدت وجود ناقلة مالديفية بجانب أخرى كورية شمالية، مساء السبت الماضي.

وصرح مسئولو وزارة الدفاع، بأن الناقلة التابعة لكوريا الشمالية كانت بلا اسم وتم التعرف عليها من خلال شكلها.

يشار إلى أن تلك المرة الرابعة التي ترصد فيها طائرة يابانية خرقا لعقوبات مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية، وأبلغت طوكيو الأمم المتحدة بتلك الواقعة الأخيرة.

وكانت الحكومة الأمريكية قد فرضت عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، يوم الجمعة الماضي، وتستهدف تلك العقوبات 50 شركة لاتهامها بالاشتراك في عملية نقل بضائع مع كوريا الشمالية.