وزير الداخلية السعودي يبحث مع نظيره التونسي التعاون المشترك

الرياض - أ ش أ:

بحث وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم/الثلاثاء/، مع نظيره التونسي لطفي براهم، الذي يزور المملكة حاليًا، التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا أيضًا - خلال اللقاء - آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الداخلية التونسي لطفي براهم والوفد المرافق له، إلى الرياض، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية للمملكة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، والسفير التونسي لدى المملكة لطفي بن قايد، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.