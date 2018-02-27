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تركيا تجرد نائبين موالين للأكراد من عضوية البرلمان

06:25 م الثلاثاء 27 فبراير 2018
تركيا تجرد نائبين موالين للأكراد من عضوية البرلمان

البرلمان التركي

أسطنبول (د ب أ)

جردت تركيا نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد من عضوية البرلمان، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر قضائية.

وجرى تجريد أحمد يلدريم وابراهيم ايهان، العضوين في حزب الشعوب الديمقراطي من عضويتهما البرلمانية، ليصل بذلك اجمالي عدد أعضاء البرلمان الذين فقدوا مقاعدهم إلى تسعة خلال العام الماضي.

ولا يزال حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، حيث يمثله 50 نائبا بعد قرار يوم الثلاثاء.

وانتقد حزب الشعوب الديمقراطي القرار، عبر رسالة بالبريد الالكتروني، باعتباره "غير قانوني".

وأبطلت عضوية إيهان بسبب إدانته عام 2017 بتهمة الترويج للإرهاب. كما أدين يلدريم بـ "إهانة الرئيس" العام الماضي.

وقد تلى البرلمان التركي اليوم القرار النهائي بتجريد النائبين من العضوية.

وتقول الحكومة التركية إن حزب الشعوب، الذي لا يزال قانونيا، مرتبط بحزب العمال الكردستاني المحظور.

ويقول الحزب إنه مستقل عن أي جماعات مسلحة.

ولا يزال عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي يقبعون وراء القضبان. كما جرى إلقاء القبض على الالاف من أعضاء الحزب.

تركيا الأكراد حزب الشعوب الديمقراطي جماعات مسلحة

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