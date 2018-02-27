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الجبير: نخدم الحجاج والمعتمرين دون تمييز.. ونعاقب منتهكي حقوق الإنسان

06:08 م الثلاثاء 27 فبراير 2018
الجبير: نخدم الحجاج والمعتمرين دون تمييز.. ونعاقب منتهكي حقوق الإنسان

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

كتب - هشام عبد الخالق:

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية تعاقب كل من ينتهك حقوق الإنسان، وإنها نتشرف بخدمة الحجاج والمعتمرين دون أي تميز.

وتابع الجبير، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن المملكة تقوم بجهود كبيرة لمحاربة الإرهاب، كما أنها تدعم حكومة اليمن الشرعية في مواجهة الحوثيين الانقلابيين المدعومين من إيران.

وأكد الجبير، على أن المملكة تدعم بشكل كبير حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأنه لا يجوز ازدراء الأديان بذريعة حرية الرأي.

وأوضح الجبير، أن قوات الحوثيين ترتكب أبشع أشكال الإرهاب في اليمن، وأن السعودية تعتمد على نهج 2030 لتحديد سياساتها العامة.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير المعتمرين الحجاج حقوق الإنسان

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