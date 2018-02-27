مقتل 11 شخصًا في اشتباكات بين قوات الجيش والمتمردين بجنوب السودان

جوبا (د ب أ)

قتل 11 شخصًا على الأقل اليوم الثلاثاء، فى اشتباكات بين جيش جنوب السودان وقوات المتمردين في المنطقة الاستوائية الجنوبية.

وتعرض الجانبان لخسائر، ووجه كل منهما اللوم إلى الآخر في بدء الاشتباكات.

اتهم متمردو جنوب السودان الموالون لنائب الرئيس السابق ريك مشار القوات الحكومية بقتل تسعة من قواتهم فى هجوم على قواعد فى مدينة "يى" وحولها بالقرب من الحدود مع أوغندا.

وقال جابرييل لام بول المتحدث باسم المتمردين إن "حكومة جوبا شنت هجوما جديدا على مواقعنا قبل استئناف محادثات السلام فى اديس ابابا". واضاف "هذا انتهاك واضح لوقف اطلاق النار".

واكد سانتو دوميك تشول، نائب المتحدث باسم جيش جنوب السودان، مقتل جنديين حكوميين فى الاشتباكات، لكنه حمل المتمردين المسؤولية عن الاشتباكات.

وقال إن "مقاتلي المتمردين بجنوب السودان الموالين لريك مشار هاجموا قواعدنا وقتلوا جنديين اليوم الثلاثاء.. لقد تصرفت قواتنا دفاعا عن النفس".

ودخل جنوب السودان في حرب أهلية عام 2013 بعد أن اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق، مشار، بمحاولة انقلاب.

ووقعت الحكومة والمتمردون اتفاقا لوقف اطلاق النار فى كانون أول/ديسمبر الماضى ولكن الاتفاق تعرض لانتهاكات بعد ساعات من دخوله حيز التنفيذ.