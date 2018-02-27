المالكي: نتطلع إلى انتخابات حرة في العراق وتشكيل حكومة أغلبية سياسية

بغداد - (د ب أ):

قال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، اليوم الاثنين، إن الجميع يتطلع إلى إجراء انتخابات حرة ديمقراطية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق.

وأضاف المالكي خلال استقباله للسفير المصري لدى العراق، علاء موسى، "إن الجميع يتطلع إلى إجراء انتخابات حرة ديمقراطية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية، على أسس وطنية قادرة على تلبية أمال الشعب العراقي ، تمهيدا لخروجه من أزمته الراهنة بما يجعله قادراً على لعب دور إيجابي في المنطقة".

وقال إن العراق "مصمم على فتح آفاق جديدة وتوسيع اطار التعاون مع جواره العربي والإقليمي، وأن مصر لها دور كبير في المنطقة، وتأثير إيجابي على صعيد القضايا العربية".

ويستعد العراق إلى إجراء انتخابات برلمانية عامة في 12 مايو المقبل، هي الرابعة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين، ستسفر عن انتخاب برلمان مكون من 328 نائبا سيتولى تسمية رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبل لولاية جديدة تستمر أربعة أعوام.