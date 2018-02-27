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إنطلاق عملية بشائر الأمان لحماية الجنوب الليبي

12:02 ص الثلاثاء 27 فبراير 2018
إنطلاق عملية بشائر الأمان لحماية الجنوب الليبي

الجيش الليبي

طرابلس - (د ب ا):

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مساء اليوم الاثنين، اطلاق عملية بشائر الأمان لحماية الجنوب الليبي.

وأكد رئيس اللجنة التسييرية لشبكة منظمات المجتمع المدني سبها، أحمد قليوان، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق أطلقت عملية عسكرية اسمتها (بشائر الأمان) لمساندة القوات المسلحة في مدينة سبها في ردع القوات الغازية، مشيرا إلى أن القوات تتجهز الآن في طرابلس وسرت للقدوم إلى مدينة سبها.

يذكر أن الجنوب الليبي ، وبصفة خاصة الجنوب الغربي يعد مسرحاً لتنقلات التنظيمات الإرهابية ،وابرزها داعش ،وشبكات عصابات تهريب المهاجرين والمخدرات والأسلحة.

وتستفيد هذه التنظيمات والشبكات من الانفلات الأمني الذي تشهده ليبيا منذ الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011،وتنازع ثلاث حكومات على السلطةوهى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النوات المنتخب شرق البلاد وحكومة الوفاق وحكومة الانقاذ في العاصمة طرابلس.

عملية بشائر الأمان ليبيا الجنوب الليبي حكومة الوفاق الوطني

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